Общество

Путин объявил о скорой регистрации второй вакцины от COVID-19

Президент России Владимир Путин анонсировал регистрацию в скором времени второй отечественной вакцины от коронавируса. Об этом глава государства сказал в ходе встречи с сенаторами в Кремле.

«Скоро, кстати говоря, будет зарегистрирована и вторая противовирусная вакцина против коронавируса», — сказал российский лидер, пишет «Газета.ру».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».