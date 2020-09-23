Общество

Псковичи смогут оплатить налоги картой иностранного банка, находясь за границей

На официальном сайте ФНС России усовершенствован интернет-сервис «Уплата налогов и пошлин». Специалисты налоговой службы учли предложения по улучшению сервиса, и теперь виды налогов и сборов в нем сгруппированы под конкретные категории налогоплательщиков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС по Псковской области.

Так, например, сервис содержит отдельные разделы для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Они могут сформировать расчетный документ, оплатить налоги за себя или третье лицо, государственную пошлину и другие виды налоговых платежей.

Кроме того, появилось еще одно очень важное нововведение. Теперь все категории налогоплательщиков, находясь за пределами Российской Федерации, могут платить налоги картой иностранного банка. Это можно сделать в разделе «Уплата налогов картой иностранного банка».

В УФНС отметили, что обновленная версия поможет плательщикам быстро и правильно заполнить расчетные документы и своевременно исполнить обязанность по оплате налогов для избежания просрочек и начисления пеней.