Общество

Прокуратура аннулировала «липовые» экзаменационные ведомости студентов Великолукской сельхозакадемии

Нарушения законодательства о противодействии коррупции при получении студентами образования в Великолукской государственной сельскохозяйственной академии выявила прокуратура.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Великие Луки, 16 августа текущего года на очное обучение в академию поступила студентка. С сентября 2016 года по середину 2019 года она не стала посещать занятия в данном учреждении в связи с трудоустройством. При сдаче группой экзаменов, зачетов и курсовых работ по дисциплинам в указанный период она не присутствовала, что подтверждается табелем учета рабочего времени гражданки.

При этом, исходя из экзаменационных (зачетных) ведомостей сельхозакадемии, в период с 2016 по 2019 годы гражданка успешно сдавала экзамены, зачеты и курсовые работы. Кроме того, она получила справку о периоде обучения в учреждении с указанием всех сданных ею дисциплин за период с 2016 по 2019 годы.

Прокуратурой города в Великолукский городской суд направлено исковое заявление к студентке и вузу об оспаривании ее экзаменационных (зачетных) ведомостей за период с 2016 по 2019 годы. Решением городского суда исковые требования прокурора удовлетворены. Экзаменационные ведомости в части указания о сдаче дисциплин студенткой признаны недействительными.

Прокуратура также выявила еще один случай нарушения законодательства о противодействии коррупции в данном вузе. Установлено, что студент третьего курса в январе 2019 года получил за экзамен и курсовик по агрохимии оценку «хорошо», однако, как выяснилось, на экзамене и при сдаче курсовой работы он даже не присутствовал, поскольку находился в это время на рабочем месте. Это подтверждается и табелем учета рабочего времени организации, в которой трудоустроен студент.

Прокуратурой города в Великолукский городской суд направлено исковое заявление к студенту и академии о признании его экзаменационных ведомостей недействительными.