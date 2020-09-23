Общество

Госархив рассказал о дефицитных в 1982 году товарах в Великих Луках

Государственный архив Псковской области в своем Instagram-аккаунте рассказал о дефицитных в 1982 году товарах в Великих Луках.

«Что приходит вам на ум при слове "дефицит"? Молодому поколению это слово знакомо лишь по учебникам экономики, да по отрывкам из телесериалов, действие которых разворачивается в 80-90-е годы прошлого столетия. А ведь были времена, когда в стране действительно существовало такое явление, и отдельных групп товаров не хватало», - отмечается в сообщении.

В 1982 году в Великих Луках подписали приказ продторга об организации торговли дефицитными товарами. «Документ предписывал руководителям магазинов внимательно следить за продажей дефицитных продуктов, лично находясь в зале. В первую очередь следовало отпускать их нескольким категориям граждан. В их числе инвалиды Великой Отечественной войны, многодетные матери, больные сахарным диабетом. В отдельных случаях допускалась продажа дефицитных товаров передовикам производства», - пояснили в госархиве.

Согласно документу, в перечень дефицитных товаров входили кофе, колбасы, икра, мясо, молочные и мясные консервы.