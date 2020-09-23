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Общество

Депутат Госдумы от КПРФ скончался от коронавируса

23.09.2020 21:03|ПсковКомментариев: 0

Российский бизнесмен и политический деятель, депутат Государственной думы от КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса в возрасте 67 лет.

В последние дни он был в коме и «действительно скончался от ковида», пишет газета «Ведомости» со ссылкой на одного из депутатов фракции. О смерти парламентария стало известно около 19.00 23 сентября.

Ваха Агаев депутат Государственной думы России VI и VII созывов. С 2011 по 2019 год, в течение исполнения полномочий депутата Госдумы, он выступил соавтором 42 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

Теги: #Госдума #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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