Общество

Единый день здоровья пройдет в Пскове 26 сентября

Единый день здоровья проведет 26 сентября Центр доктора Бубновского в Пскове. К участию в нем приглашаются все желающие, сообщили организаторы.

Начнется мероприятие в 11:00. Откроет его в онлайн-режиме доктор медицинских наук, профессор, автор современной кинезитерапии Сергей Бубновский. Затем у собравшихся будет возможность познакомиться с центром, испытать на себе целебную силу кинезитерапии и задать вопросы ведущим врачам-кинезитерапевтам.

Всем участникам мероприятия буду выдаваться брошюры центра с купоном на скидку 20% на лечебные программы центра.



Все желающие могут принять участие в мероприятии бесплатно. Количество мест ограничено. Запись и консультация возможны по телефону: 797-003 или по форме https://vk.cc/azNhrj.

«Как избавиться от болей в спине и суставах? Как вернуться к полноценной жизни без таблеток и операций? »Что поможет победить остеохондроз, артрит, артроз, сколиоз и множество других болезней?» - ответы на эти вопросы псковичи получат в рамках Единого дня здоровья.