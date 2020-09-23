Общество

Расписание поездов по маршруту «Нелидово - Великие Луки» изменится в октябре

В связи с модернизацией железнодорожной инфраструктуры на участке «Нелидово - Великие Луки» в отдельные дни октября отменяется ряд пригородных поездов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Отменены следующие рейсы:

№6803 «Нелидово - Великие Луки» на участке «Нелидово - Старая Торопа» (2, 5, 7, 9, 12, 14, 16 октября);

№6804 «Великие Луки - Нелидово» на участке «Старая Торопа - Нелидово» (2, 5, 7, 9, 12, 14, 16 октября);

№6951 «Нелидово - Великие Луки» на участке «Нелидово - Земцы» (5, 12 октября).

5 и 12 октября поезд №6951 по направлению «Земцы - Великие Луки» следует с изменением расписания: отправление из поселка Земцы в 4.10, прибытие в город Великие Луки - в 7.27.

Подробнее с изменениями в расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на официальном сайте и на информационных стендах АО «МТ ППК». Также актуальную информацию о графике движения поездов всегда можно узнать на сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или по телефону единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00.