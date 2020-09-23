Общество

Проект закона о запрете изымать домашних животных за долги внесен в Госдуму

Законопроект о запрете изымать домашних животных за долги внесен в Госдуму, сообщил РИА Новости глава комитета нижней палаты парламента по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Мы защищаем животных, которых отбирают, и потом они живут в неподобающих условиях. Мы приводим в соответствие законодательство, потому что сегодня домашний скот забирать нельзя, а домашних животных забирать можно... Вносим законопроект», - прокомментировал Бурматов.

По его словам, соавтором законопроекта также выступил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Ранее Бурматов сообщал, что законопроектом вносятся изменения в Гражданский процессуальный кодекс, согласно которому взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на домашних питомцев.

Бурматов пояснял, что в соответствующий перечень животных, изъятие которых уже запрещено, входят сельскохозяйственные животные: племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, а также необходимые для их содержания корма. Кроме того, принятым в 2018 году законом об ответственном обращении с животными устанавливается, что животное является не «вещью», а живым существом, испытывающим эмоции, в том числе боль и страдания. Органы власти и организации, осуществляющие изъятие животных, зачастую требуемыми условиями для содержания не обладают, вследствие чего животное может погибнуть, а сотруднику такой организации может грозить до 5 лет лишения свободы за жестокое обращение с животными.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности в заключении на законопроект о запрете изымать домашних животных за долги поддержала инициативу, но попросила ее доработать до внесения в Госдуму - прописать, какие именно животные будут относиться к домашним и не подлежать изъятию. Позже Бурматов сообщал, что необходимые правки внесены.

Закон может быть принят в ходе осенней сессии, отмечал ранее Бурматов.