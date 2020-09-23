Общество

Расширить требования к обустройству Пскова для инвалидов предложили в гордуме

Вопрос о внесении изменений в Правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова стал темой публичных слушаний, которые состоялись накануне под председательством заместителя главы города Сергея Гаврилова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, с инициативой внесения изменений в действующие Правила выступил депутат гордумы, председатель думского комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму Федор Постнов. Он, в частности, предложил расширить требования к обустройству территории города для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с действующим законодательством.

После обсуждения участники публичных слушаний проголосовали за то, чтобы рекомендовать Федору Постнову внести данный вопрос на рассмотрение комитета по ЖКХ и благоустройству городской Думы, предварительно согласовав пакет информационных материалов к предложенному им проекту нормативного правового акта с администрацией Пскова и прокуратурой.