Общество

Препарат от коронавируса «Арепливир» будет доступен в псковских аптеках под заказ

Новый препарат от коронавируса «Арепливир» будет доступен в псковских аптеках под заказ. Об этом корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщили в ТО Росздравнадзора по Псковской области.

Ввиду значительной стоимости препарата пока планируется такая форма работы с клиентами, сказали в ведомстве.

Ранее директор МП Пскова «Центральная городская аптека №2» Владимир Якубанец рассказал, что «Арепливир» в муниципальные аптеки не поступал. При этом спроса на новое лекарство среди псковичей пока не наблюдается.