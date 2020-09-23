Общество

Более 150 тысяч тонн зерна намолотили псковские аграрии

Посевная площадь в Псковской области в текущем году составила 43 тысячи гектаров. Об этом сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов на пресс-конференции, посвященной перспективам развития АПК региона и первым итогам уборочной кампании 2020 года, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Николай Романов рассказал, что, по предварительным итогам, в Псковской области намолочено 152 тыс. тонны зерна. Показатель урожайности составил 41,4.

Кроме того, он отметил, что в регионе активно выращивают рапс. В текущем году было посеяно около 8,8 тыс. га, намолочено 18,8 тонны.

«Нас радует работа всех отраслей в текущем году: и животноводства, и растениеводства», - сказал руководитель комитета.