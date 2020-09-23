Общество

Продовольственная ярмарка пройдет в Пскове 3 октября

Областная продовольственная ярмарка пройдет в Пскове 3 октября. Об этом сообщил председатель областного комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов на пресс-конференции, посвященной перспективам развития АПК региона и первым итогам уборочной кампании 2020 года, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам Николая Романова, уже подано 350 заявок на участие в ярмарке. Она пройдет на центральной городской площади.

Председатель комитета пояснил, что в соответствии с требованиями Роспотребнадзора ярмарка пройдет без официальных открытий, художественной самодеятельности и общепита. «Самое главное - безопасность, чтобы все были в масках, в том числе и продавцы»,— подчеркнул Николай Романов.