Общество

Псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе «Моя будущая профессия»

Конкурс «Моя будущая профессия» запускает Совет по молодежной политике при главе города. К участию приглашаются ученики 9-11 классов общеобразовательных школ Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Цель конкурса - активизация профессионального самоопределения подростков; содействие осознанному выбору будущей профессии; стимулирование познавательной активности подростков, направленной на расширение представлений о содержании интересующих профессий.

Конкурс проводится в пять этапов:

I этап - прием конкурсных работ (эссе)

II этап - работа конкурсной комиссии по их оценке

III этап - награждение победителей конкурса «Моя будущая профессия»

IV этап - групповые посещения организаций/предприятий по профессиям/ознакомительные экскурсии

V этап - «День-тень», участники конкурса проводят с представителем выбранной ими профессии 1 рабочий день, по графику сотрудника/работника.

Для участия в конкурсе творческую работу (эссе о своей будущей профессии) и согласие родителя необходимо прислать в электронном виде на адрес: sovmolpol.pskovgorod@mail.ru.

Эссе должно включать в себя обозначение интересующей участника конкурса профессии, описание ее предполагаемого содержания, а также образ себя как представителя этой профессии (что мне интересно в этой профессии, чем она мне нравится, чего позволит достигнуть в жизни и так далее).

Конкурсные работы принимаются до 30 октября.

Сроки проведения конкурса: 21 сентября - 4 декабря.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции, возможно внесение изменений в Положение о сроках проведения конкурса.