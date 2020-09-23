Общество

Более 30 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки

Еще 32 человека заразились коронавирусной инфекцией в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии коронавирус в регионе подтвердили у 5276 человек, пишет Telegram-канал «Официальный канал Псковской области».

За сутки от инфекции избавились 32 пациента, всего - 3964. Число летальных исходов остается неизменным - 65. Всего специалисты провели 97291 исследование на коронавирус (за сутки - 852).

Статистика по районам: