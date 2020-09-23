Более 30 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки

Еще 32 человека заразились коронавирусной инфекцией в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии коронавирус в регионе подтвердили у 5276 человек, пишет Telegram-канал «Официальный канал Псковской области».
За сутки от инфекции избавились 32 пациента, всего - 3964. Число летальных исходов остается неизменным - 65. Всего специалисты провели 97291 исследование на коронавирус (за сутки - 852).
Статистика по районам:
- Псков - 1677
- Великие Луки - 1065
- Бежаницкий район - 61
- Великолукский район - 216
- Гдовский район - 89
- Дедовичский район - 77
- Дновский район - 112
- Красногородский район - 44
- Куньинский район - 49
- Локнянский район - 19
- Невельский район - 164
- Новоржевский район - 28
- Новосокольнический район - 145
- Опочецкий район - 67
- Островский район - 372
- Палкинский район - 58
- Печорский район - 103
- Плюсский район - 104
- Порховский район - 185
- Псковский район - 446
- Пустошкинский район - 28
- Пушкиногорский район - 17
- Пыталовский район - 31
- Себежский район - 41
- Стругокрасненский район - 51
- Усвятский район - 27.