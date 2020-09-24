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Общество

Олег Брячак похвастался крепкими подосиновиками

24.09.2020 14:22|ПсковКомментариев: 1

Лидер Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак поделился в соцсетях фотографиями с «тихой охоты». Снимки он опубликовал в соцсети «ВКонтакте». 

«Вот собрал грибочков сегодня, в основном беленькие и крепкие подосиновики», - написал Олег Брячак. Отвечая на вопросы подписчиков, он рассказал, что набрал около 25 кг грибов. 

Тем временем давний оппонент справедливоросса, первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко также побывал на «тихой охоте», фотографию он опубликовал в своем инстаграм-аккаунте. 

«Подосиновики растут под осинами. И так далее», - такой подписью сопроводил фото Петр Алексеенко. 

Теги: #грибы
Источник: Псковская Лента Новостей
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