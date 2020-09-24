Общество

500 килограммов овощей без документов не доехали до псковского получателя

На границе в деревне Лобок запрещен ввоз 500 килограммов перцев, баклажанов и томатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Груз перемещался автомобильным транспортом из Республики Беларусь в Псков. В ходе проверки инспекторы управления выявили отсутствие фитосанитарного сертификата, подтверждающего карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товаров.

Ввоз овощей на территорию Российской Федерации запрещен, оформлен акт о возврате продукции в Республику Беларусь.

По факту этого нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.