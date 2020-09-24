Общество

Лучший воспитатель Псковской области работает в детском саду №33

В Пскове подведены итоги областного этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России - 2020». Лучшим педагогом дошкольного учреждения образования признана воспитатель детского сада №33 «Огонек» города Пскова Анаит Мкртчян. Далее она представит регион на федеральном этапе конкурса, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Второе место по итогам конкурса заняла инструктор по физической культуре великолукского Центра развития ребенка №22 Татьяна Савельева. В тройке лидеров и воспитатель детского сада «Золотой петушок» Тямшанской гимназии Екатерина Куриленок.

В торжественной церемонии чествования победителей принял участие председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов. Он вручил лауреату и призерам конкурса дипломы и денежные сертификаты. Кроме того, были объявлены победители специальных номинаций. Все участники конкурса получили наборы методической литературы и подарочные сертификаты.

Александр Седунов поблагодарил воспитателей за преданность профессии и стремление к расширению методического разнообразия в работе. «Этот конкурс имеет важное значение для системы образования региона. Сегодня дошкольные учреждения области участвуют в большом многообразии проектов и программ, поэтому особое значение имеют новые продуктивные методические находки и приемы, применимые к их реализации», — отметил председатель комитета.

В конкурсе 2020 года приняли участие более 20 педагогов дошкольного образования из Пскова и Великих Лук, Бежаницкого, Великолукского, Дедовичского, Дновского, Невельского, Новоржевского, Опочецкого, Островского, Палкинского, Псковского, Порховского и Пыталовского районов. Все они прошли профессиональные испытания, которые состояли из двух туров: заочного и очного.

Напомним, Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года России-020» ежегодно проводится в регионе с целью повышения профессионального мастерства педагогических работников дошкольного образования, выявления и поддержки наиболее талантливых педагогов, распространения лучших образовательных практик на всей территории Псковской области.

Учредителями областных этапов конкурса являются комитет по образованию Псковской области и региональная организация профсоюза работников народного образования и науки РФ при участии органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в сфере образования. Организационное и методическое сопровождение конкурса осуществляет областной институт повышения квалификации работников образования.