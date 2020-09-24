Общество

Около 29 тысяч учеников начальных школ в Псковской области получают горячее питание

Около 29 тысяч учеников начальных школ в Псковской области охвачены горячим питанием. Об этом сообщил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов в ходе пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 24 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Оно (горячее питание - ред.) организовано по тем меню, которые утверждены Роспотребнадзором», - подчеркнул Александр Седунов. Предусмотрен, отметил он, единый методический комплекс по созданию сбалансированного меню.

По его словам, заложенная на организацию питания в школах сумма не уменьшилась. «120 млн рублей продолжают сохранятся. Они пошли и на питание детей основной и старшей школ», - пояснил он.

«На сегодняшний день поручение президента выполнено», - заверил Александр Седунов.

При этом председатель комитета добавил, что есть определенные жалобы со стороны родителей. «Они отрабатываются», - сказал Александр Седунов и заметил, что родительский контроль играет важную роль.