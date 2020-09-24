Общество

Путин заявил, что не хотел бы возвращаться к ограничениям из-за коронавируса

Ситуацию с коронавирусом в России нужно держать под контролем, так как не хотелось бы возвращения к ограничительным мерам весны этого года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с вновь избранными губернаторами.

Он отметил, что в некоторых странах «опять вводят жесткие ограничения, закрывают производства и так далее». «У нас действительно ситуация получше, но она получше только потому, что мы своевременно и эффективно принимаем необходимые меры. Стоит только расслабиться, и ситуация может кардинально поменяться», - сказал Путин.

«Не хотелось бы очень, очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года, поэтому тестирование нужно наращивать обязательно, текущие требования, необременительные, надо соблюдать и диалог с людьми нужно вести», - цитирует президента ТАСС.

По словам Путина, «нельзя уводить эти проблемы на второй, на третий план». «Иначе они с новой силой полыхнут так, что нам мало не покажется, и это будет очень тяжелое испытание - и для граждан, и для страны, и для нашей экономики. Поэтому аккуратно, но настойчиво нужно в спокойном профессиональном режиме продолжать ту работу, которую мы начали несколько месяцев назад, исходя из реалий, которые складываются на каждой конкретной территории в РФ», - сказал глава государства.

Он при этом призвал глав регионов, чтобы диалог с людьми по этим вопросам не приобретал жестких форм «навязывания и последующего неприятия» гражданами предлагаемых мер. По словам Путина, избирательная кампания показала, что вновь избранные губернаторы умеют вести диалог с людьми, и нужно эти качества использовать на благо граждан, в том числе «в этой очень важной и тонкой сфере». Президент отметил, что реализация мер по сбережению людей старшего поколения и людей, которые входят в группу риска в связи с хроническими заболеваниями, должна идти аккуратно.

Путин уверен, что благодаря принимаемым властями мерам ситуация с коронавирусом в стране будет улучшаться. «Естественно, что после курортного сезона в таком городе, как Севастополь, там (количество случаев - ред.) коронавирусной инфекции немножко подросло по показателям, как и во многих других регионах. Это понятно, в силу летнего периода времени, когда люди общаются между собой довольно тесно, собираются большими группами - во всем мире происходит то же самое», - заметил глава государства.

«Я уверен, что в силу принимаемых нами мер и на федеральном уровне, и на региональном эта ситуация будет постепенно улучшаться», - подчеркнул Путин. При этом президент обратил внимание, что «сама по себе (ситуация - ред.) улучшаться не будет, нужно для этого предпринимать необходимые шаги и осуществлять меры».

По словам главы государства, борьба с коронавирусной инфекцией еще не завершена, особое внимание необходимо уделять группам риска. «Далеко не завершена работа, связанная с борьбой с "ковидом", с эпидемией. Поэтому нам ни в коем случае нельзя допустить, чтобы одна проблема наложилась на другую, ни в коем случае. Здесь, конечно, особое внимание нужно уделить группам риска», - сказал он.

Путин напомнил, что наступает осень, когда проблема заболевания гриппом и бытовыми инфекциями обостряется. «Нужно обеспечить безопасность людей», - поручил он.

Президент заявил, что регионы должны разработать программы по защите людей старшего поколения и граждан из групп риска в рамках борьбы с пандемией коронавируса. «Нужно разработать, исходя из ситуации в каждом конкретном регионе, комплексные программы мер по сбережению людей старшего поколения и тех, кто входит в эту группу риска в силу самых различных обстоятельств», - сказал он, отметив, что имеет в виду и людей с хроническими заболеваниями.

Президент попросил губернаторов обратить на этот вопрос особое внимание и настроить систему здравоохранения в регионах таким образом, чтобы обеспечить защиту граждан. «Конечно, нужно с людьми очень аккуратно, спокойно, ненавязчиво работать, объясняя сложность сегодняшней ситуации. Там, где это можно, конечно, нужно обращаться к людям с просьбой соблюдать правила, в том числе и масочный режим», - посоветовал Путин.

Глава государства согласился, что сохраняющиеся ограничения не всегда комфортны для людей. «Но болеть-то хуже», - подчеркнул он, призвав губернаторов последовательно и системно проводить эту работу.