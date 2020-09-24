Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Шпаргалка для дам: все о раке груди
Гарантия безопасности сделок с недвижимостью
Лучший кофе в Пскове Ароматный и качественный
ТОП-5 языковых школ в Пскове
Новые возможности зарплатной карты ПСБ
Кредиты с господдержкой для бизнеса
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
Корытовский парк письмо губернатору
В помощь бизнесу
Господдержка в Псковской области
Гонки по вертикали
Телефон прямого эфира 56-73-72
Великолукский педагог об опыте и трудностях профессии
От ручного управления к системе
 
 
 
ещё Общество 24.09.2020 15:172 Около 29 тысяч учеников начальных школ в Псковской области получают горячее питание 24.09.2020 16:570 Псковичам рассказали, как сбалансировать кулинарные взаимоотношения с ребенком 24.09.2020 16:510 Псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе «Моя будущая профессия» 24.09.2020 16:420 Родители рассказали, как кормят детей в школах Великих Лук 24.09.2020 16:240 Леонид Курсенков официально вступил в должность главы Себежского района 24.09.2020 16:100 Городская поликлиника приглашает псковичей на вакцинацию против гриппа
 
 
 
Самое популярное 23.09.2020 13:126 Медики межрайонной больницы в Невеле заразились коронавирусом 21.09.2020 22:293 В Сети обсуждают стюардессу, севшую на шпагат 23.09.2020 09:5619 Андрей Турчак назначен первым вице-спикером Совета Федерации 21.09.2020 15:413 Водитель «БМВ» сбил лося в Пскове, пострадал человек. ФОТО 22.09.2020 00:390 23 новых случая коронавируса подтверждены в Псковской области за сутки
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Путин заявил, что не хотел бы возвращаться к ограничениям из-за коронавируса

24.09.2020 15:56|ПсковКомментариев: 0

Ситуацию с коронавирусом в России нужно держать под контролем, так как не хотелось бы возвращения к ограничительным мерам весны этого года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с вновь избранными губернаторами.

Он отметил, что в некоторых странах «опять вводят жесткие ограничения, закрывают производства и так далее». «У нас действительно ситуация получше, но она получше только потому, что мы своевременно и эффективно принимаем необходимые меры. Стоит только расслабиться, и ситуация может кардинально поменяться», - сказал Путин.

«Не хотелось бы очень, очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года, поэтому тестирование нужно наращивать обязательно, текущие требования, необременительные, надо соблюдать и диалог с людьми нужно вести», - цитирует президента ТАСС. 

По словам Путина, «нельзя уводить эти проблемы на второй, на третий план». «Иначе они с новой силой полыхнут так, что нам мало не покажется, и это будет очень тяжелое испытание - и для граждан, и для страны, и для нашей экономики. Поэтому аккуратно, но настойчиво нужно в спокойном профессиональном режиме продолжать ту работу, которую мы начали несколько месяцев назад, исходя из реалий, которые складываются на каждой конкретной территории в РФ», - сказал глава государства.

Он при этом призвал глав регионов, чтобы диалог с людьми по этим вопросам не приобретал жестких форм «навязывания и последующего неприятия» гражданами предлагаемых мер. По словам Путина, избирательная кампания показала, что вновь избранные губернаторы умеют вести диалог с людьми, и нужно эти качества использовать на благо граждан, в том числе «в этой очень важной и тонкой сфере». Президент отметил, что реализация мер по сбережению людей старшего поколения и людей, которые входят в группу риска в связи с хроническими заболеваниями, должна идти аккуратно.

Путин уверен, что благодаря принимаемым властями мерам ситуация с коронавирусом в стране будет улучшаться. «Естественно, что после курортного сезона в таком городе, как Севастополь, там (количество случаев - ред.) коронавирусной инфекции немножко подросло по показателям, как и во многих других регионах. Это понятно, в силу летнего периода времени, когда люди общаются между собой довольно тесно, собираются большими группами - во всем мире происходит то же самое», - заметил глава государства.

«Я уверен, что в силу принимаемых нами мер и на федеральном уровне, и на региональном эта ситуация будет постепенно улучшаться», - подчеркнул Путин. При этом президент обратил внимание, что «сама по себе (ситуация - ред.) улучшаться не будет, нужно для этого предпринимать необходимые шаги и осуществлять меры».

По словам главы государства, борьба с коронавирусной инфекцией еще не завершена, особое внимание необходимо уделять группам риска. «Далеко не завершена работа, связанная с борьбой с "ковидом", с эпидемией. Поэтому нам ни в коем случае нельзя допустить, чтобы одна проблема наложилась на другую, ни в коем случае. Здесь, конечно, особое внимание нужно уделить группам риска», - сказал он. 

Путин напомнил, что наступает осень, когда проблема заболевания гриппом и бытовыми инфекциями обостряется. «Нужно обеспечить безопасность людей», - поручил он. 

Президент заявил, что регионы должны разработать программы по защите людей старшего поколения и граждан из групп риска в рамках борьбы с пандемией коронавируса. «Нужно разработать, исходя из ситуации в каждом конкретном регионе, комплексные программы мер по сбережению людей старшего поколения и тех, кто входит в эту группу риска в силу самых различных обстоятельств», - сказал он, отметив, что имеет в виду и людей с хроническими заболеваниями.

Президент попросил губернаторов обратить на этот вопрос особое внимание и настроить систему здравоохранения в регионах таким образом, чтобы обеспечить защиту граждан. «Конечно, нужно с людьми очень аккуратно, спокойно, ненавязчиво работать, объясняя сложность сегодняшней ситуации. Там, где это можно, конечно, нужно обращаться к людям с просьбой соблюдать правила, в том числе и масочный режим», - посоветовал Путин.

Глава государства согласился, что сохраняющиеся ограничения не всегда комфортны для людей. «Но болеть-то хуже», - подчеркнул он, призвав губернаторов последовательно и системно проводить эту работу. 

Теги: #президент #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
На каких еще перекрестках в Пскове нужно организовать круговое движение?
В опросе приняло участие 230 человек
24.09.2020, 17:060 Общественный пресс-центр ПЛН: Псковская область до и после БКАД 24.09.2020, 16:570 Псковичам рассказали, как сбалансировать кулинарные взаимоотношения с ребенком 24.09.2020, 16:510 Псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе «Моя будущая профессия» 24.09.2020, 16:420 Родители рассказали, как кормят детей в школах Великих Лук
24.09.2020, 16:240 Леонид Курсенков официально вступил в должность главы Себежского района 24.09.2020, 16:100 Городская поликлиника приглашает псковичей на вакцинацию против гриппа 24.09.2020, 16:030 Власти Пскова предусмотрели 500 тысяч рублей на рециркуляторы в школьных столовых 24.09.2020, 15:560 Путин заявил, что не хотел бы возвращаться к ограничениям из-за коронавируса
24.09.2020, 15:510 В Пскове водитель такси сбил пешехода 24.09.2020, 15:450 Псковичам напомнили о необходимости заключения договора на техобслуживание газового оборудования 24.09.2020, 15:401 Псковские школы отказались от колбас и макарон с сыром 24.09.2020, 15:370 Территориальную схему ТКО в Псковской области планируют утвердить в конце октября
24.09.2020, 15:340 Сбер представил уникальное семейство виртуальных ассистентов «Салют» 24.09.2020, 15:291 Александр Седунов: Все муниципалитеты справились с организацией горячего питания в школах 24.09.2020, 15:260 Останки трех человек обнаружены при раскопках в Псковской области 24.09.2020, 15:230 Движение по улице Киселева в Пскове перекроют 28 сентября
24.09.2020, 15:172 Около 29 тысяч учеников начальных школ в Псковской области получают горячее питание 24.09.2020, 15:150 Пункт посткроссинга будет работать на Пушкинском театральном фестивале 24.09.2020, 15:090 «Ростелеком» проведет серию семинаров по IT-безопасности в 60 городах России 24.09.2020, 15:030 Началась видеотрансляция пресс-конференции о школьном питании в Псковской области
24.09.2020, 14:560 Ежедневные органные экскурсии-концерты проходят в Печорах 24.09.2020, 14:530 Лучший воспитатель Псковской области работает в детском саду №33 24.09.2020, 14:490 500 килограммов овощей без документов не доехали до псковского получателя 24.09.2020, 14:470 Молодых псковичей приглашают на службу в ОМОН
24.09.2020, 14:350 «Назло маме отморожу уши»: Сергей Грахов о логике поджигателей мусорных контейнеров 24.09.2020, 14:221 Олег Брячак похвастался крепкими подосиновиками 24.09.2020, 14:041 Сергей Грахов призвал «Экопром» наладить обратную связь с населением 24.09.2020, 13:554 Псков претендует на звание лучшего города России
24.09.2020, 13:450 Качество ремонта дворов в Великих Луках проверили общественники 24.09.2020, 13:440 Сколько зарабатывает менеджер по закупкам в Пскове, рассказали эксперты 24.09.2020, 13:391 В Псковской области осталось не более 300 стихийных свалок 24.09.2020, 13:310 Об итогах самой большой трансформации Сбербанка рассказали на онлайн-презентации
24.09.2020, 13:150 Фотоальбом «Михайловские времена года» вышел в свет 24.09.2020, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 24.09.2020, 12:507 Названо место будущего экотехнопарка в Псковской области 24.09.2020, 12:450 Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира
24.09.2020, 12:440 Более 30 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки 24.09.2020, 12:430 Псковича будут судить за предоставление комнаты наркоманам 24.09.2020, 12:370 Сергей Грахов о реализации экологической реформы: До идеала еще далеко 24.09.2020, 12:331 Шедевр фестиваля: «Пиковая дама» Евгения Князева покорила сердца псковичей
24.09.2020, 12:210 «Сообразим на троих»: Возможен ли в России новый парламент, который будет местом для дискуссий? 24.09.2020, 12:200 Тротуары по улице Ижорского Батальона в Пскове отремонтируют до 2024 года 24.09.2020, 12:130 Эскиз о семье Болконских представят зрителям Пушкинского театрального фестиваля 24.09.2020, 12:040 В Пскове начались XI Международные Александро-Невские чтения
24.09.2020, 12:000 Сургутнефтегазбанк предлагает выгодную ставку по потребительскому кредиту «Сезонный» 24.09.2020, 11:590 Проваливший ремонт дороги до «Весны-80» подрядчик попал в реестр недобросовестных поставщиков 24.09.2020, 11:580 Двор на Белинского, 85 благоустроят в Пскове до конца октября 24.09.2020, 11:531 Штабеля из бордюров и сваленные светофоры: реконструкция на Инженерной продолжается
24.09.2020, 11:410 Продовольственная ярмарка пройдет в Пскове 3 октября 24.09.2020, 11:402 До 5 лет тюрьмы грозит гражданину Азербайджана за похищение прохожей в Пскове 24.09.2020, 11:360 Более 150 тысяч тонн зерна намолотили псковские аграрии 24.09.2020, 11:282 Препарат от коронавируса «Арепливир» будет доступен в псковских аптеках под заказ
24.09.2020, 11:161 Псковская область догоняет Ленинградскую по производству мяса 24.09.2020, 11:162 Горожанин указал на «воняющий ручей» в центре Пскова 24.09.2020, 11:110 В Пскове на месяц закрыли участок улицы Волкова 24.09.2020, 11:090 Стала известна программа XI Международных Александро-Невских чтений
24.09.2020, 11:030 Единый день здоровья пройдет в Пскове 26 сентября 24.09.2020, 11:030 Бесплатную помощь окажут псковичам юристы 25 сентября 24.09.2020, 10:570 Расширить требования к обустройству Пскова для инвалидов предложили в гордуме 24.09.2020, 10:530 В Псковском кремле пробуют тушить пожар на колокольне
24.09.2020, 10:510 Проект закона о запрете изымать домашних животных за долги внесен в Госдуму 24.09.2020, 10:400 Псковичка пожаловалась на заливающие Писковичи фекалии 24.09.2020, 10:232 Кадровые перестановки произошли в администрации Псковской области 24.09.2020, 10:200 Руководитель дновского СПК оштрафован за невыплату зарплаты
24.09.2020, 10:150 Расписание поездов по маршруту «Нелидово - Великие Луки» изменится в октябре 24.09.2020, 10:130 «Беседка»: О реализации экологической реформы в Псковской области 24.09.2020, 10:070 Два артснаряда и мину времен войны обезвредили в Псковской области 24.09.2020, 10:050 В Пскове открывшаяся во время движения дверь «Газели» повредила внедорожник
24.09.2020, 10:010 В Порхове пенсионерка заплатила 32 тысячи рублей псевдоработникам сервисной службы 24.09.2020, 09:480 Печерянин привлечен к уголовной ответственности за «пьяную» езду 24.09.2020, 09:3810 Интерактив: Студентов в общежитии ПсковГУ заедают клопы 24.09.2020, 09:350 Автомобилиста из Псковского района накажут за использование поддельного удостоверения
24.09.2020, 09:350 Идеальная сделка: как упростить и ускорить покупку любой квартиры в Пскове 24.09.2020, 09:290 Магазин горел в торговом комплексе в Пскове 24.09.2020, 09:161 В бананово-лимонном Пскове 24.09.2020, 09:140 В России начали действовать новые правила поверки бытовых счетчиков
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.