Общество

Власти Пскова предусмотрели 500 тысяч рублей на рециркуляторы в школьных столовых

500 тысяч рублей выделили для приобретения рециркуляторов для столовых псковских школ. Об этом сообщила глава Пскова, региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья», руководитель общественной организации «Родительский комитет Псковской области» Елена Полонская в ходе пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 24 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Также городское управление образования привлекло внебюджетные источники финансирования для приобретения масок и антисептиков. Кроме того, отметила Елена Полонская, точечно ведутся работы по замене оборудования в пищеблоках образовательных учреждений. «Помогают поставщики услуг питания. Часть работ, финансирование, ремонт пищеблоков берут на себя сами поставщики услуг питания», - пояснила она.

Пять псковских школ расторгли контракты по оказанию услуг по дополнительному питанию детей, отметила глава Пскова. В так называемых кафетериях, которые располагались в пяти школах, недобросовестные предприниматели реализовали вредные продукты, среди которых - чипсы, пояснила Елена Полонская.

«Главная задача родителей - контроль за качеством питания детей в образовательных учреждениях», - добавила региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья».