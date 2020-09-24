Общество

Городская поликлиника приглашает псковичей на вакцинацию против гриппа

Городская поликлиника приглашает псковичей на выездную вакцинацию против гриппа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медучреждении.

Мобильный ФАП будет работать по 30 сентября, по будням с 9.00 до 14.00, а также в выходные дни (суббота и воскресенье) с 10.00 до 14.00 на территории гипермаркета «Магнит» (ул. Труда, 37а). Кроме того, ФАП будет работать в эти же дни с 10.00 до 17.00 и в выходные дни (суббота и воскресенье) с 10.00 до 15.00 на территории гипермаркет «Империал» (ул. Коммунальная, 41). Прививки проводятся бесплатно.

Вакцинация обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа, снижает заболеваемость ОРВИ, отметили в учреждении. Возможна организация прививок по месту работы.

График еженедельно обновляется в средствах массовой информации. Телефон приемной главного врача 53-49-42. Телефон отделения профилактики 53-62-14.