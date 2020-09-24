Общество

Экс-начальника криминальной милиции Псковской области поздравили с юбилеем

Руководство УМВД России по Псковской области и областной совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск поздравили с 70-летием генерал-майора милиции в отставке Анатолия Иванова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, сегодня, 24 сентября, юбиляра навестили замначальника УМВД – начальник полиции Александр Никульников и председатель совета ветеранов Николай Северинюк.

Они передали юбиляру поздравления от имени начальника управления Алексея Овсянникова и всего личного состава псковской полиции.

«Анатолий Николаевич Иванов известен как умелый руководитель и организатор с присущим ему чувством долга и ответственности за порученное дело. Многие годы ему с подчиненными приходилось решать серьезные задачи по защите наших сограждан от преступных посягательств. И у Иванова училось не одно поколение стражей порядка, которые уважительно называют его профессионалом с большой буквы», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Анатолий Иванов родился 24 сентября 1950 года в селе Хотовань Псковской области в многодетной семье механизатора. После окончания восьми классов получил специальность столяра-краснодеревщика в Ленинградском ГПТУ. Отслужил в погранвойсках Северо-Западного пограничного округа.

Свой путь в органах внутренних дел начал в 1971 году в псковском угрозыске. Прошел учебу во Владимирской специальной школе МВД СССР. Работал инспектором, начальником следственного изолятора и на других должностях. Окончил Академию МВД. Продолжил службу в УВД Псковской области: начальником бюро криминального поиска, руководителем оперативно-поискового отдела.

В 1994 году стал первым заместителем начальника УВД – начальником криминальной милиции. Под его руководством был проведен целый ряд успешных операций по выявлению фактов коррупции, пресечению контрабанды оружия, незаконного вывоза за границу произведений искусства.

В 1999 году Анатолий Иванов был назначен министром внутренних дел Республики Марий Эл.

Награжден именным оружием, орденом Почета, другими наградами.

В свободное время увлекается спортом, любит столярничать. В своей жизни и службе Анатолий Иванов всегда придерживался девиза «Порядочность и правда».