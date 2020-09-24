Общество

Псковичам предлагают провести пятничный вечер, наблюдая звездное небо

Псковичей и гостей областного центра приглашают провести вечер пятницы, 25 сентября, наблюдая в телескопы звездное небо. Информация опубликована в группе любителей астрономии в социальной сети «ВКонтакте».

Сбор назначен на 19.30-20.00 на горе Соколихе, у памятника Александру Невскому. Наблюдения в телескопы планируется вести до полуночи.

«А если у вас есть свой телескоп, бинокль или зрительная труба - привозите, научим пользоваться», - говорится в сообщении.

Участникам мероприятия необходимо присутствовать в масках, перчатках, а также соблюдать социальную дистанцию.

Выезд проводится в рамках научно-просветительского проекта «Небо зовет!», реализуемого с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

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Ранее астрономические наблюдения для псковичей организовали 22 сентября.