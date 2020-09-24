Общество

Михаил Ведерников - главе Себежского района: Вместе мы оправдаем доверие граждан

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, находясь с рабочей поездкой в Себежском районе, в четверг, 24 сентября, принял участие в тожественной церемонии вступления Леонида Курсенкова в должность главы района. Мероприятие состоялось врайонном центре культуры. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Председатель районной территориальной избирательной комиссии Галина Пуховик озвучила официальные итоги голосования на выборах главы Себежского района, которые прошли 13 сентября, в Единый день голосования. Она сообщила, что выборы признаны состоявшимися, и за Леонида Курсенкова свой голос отдали свыше 3 тыс избирателей (около 58%). Галина Пуховик вручила Леониду Курсенкову удостоверение главы района. После этого тот принес присягу на Конституции РФ и уставе муниципального образования.

С вступлением в должность Леонида Курсенкова поздравил Михаил Ведерников. Он отметил, что пост главы района - это огромная ответственность и доверие граждан, которое надо оправдать. «К вам поступает много обращений от жителей городских и сельских поселений. Они должны стать нашей общей дорожной картой, настольной книгой, чтобы при принятии решений и планировании бюджета мы действовали, исходя из приоритетных задач, на которые жители муниципалитета обращают особое внимание. Вместе, одной большой сильной командой, мы оправдаем доверие граждан», - подчеркнул Михаил Ведерников. Губернатор также вручил новоизбранному главе района плакетку с критериями эффективности работы высших должностных лиц и пожелал Леониду Курсенкову успешной работы во благо муниципалитета.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов присоединился к поздравлениям. Спикер регионального парламента отметил богатый опыт работы Леонида Курсенкова на посту главы района. Он также выразил уверенность, что руководитель муниципалитета продолжит работать над развитием района и заявил о готовности оказать всевозможную помощь и поддержку.

В ответном слове Леонид Курсенков поблагодарил собравшихся за поддержку. «Мы создали команду единомышленников. Это практически все жители Себежского района, которые своим активным участием указывали нам направления, где нужно работать в первую очередь», — отметил глава района и поблагодарил тех жителей муниципалитета, которые, выполнив свой гражданский долг, приняли участие в голосовании.

Отметим, Себежский район один из многосторонне развивающихся муниципалитетов Псковской области. Благодаря своему расположению — он граничит сразу с двумя государствами: Латвийской Республикой и Республикой Беларусь — здесь активно реализуются экономические, социальные, образовательные и культурные проекты, в том числе и в рамках программ приграничного сотрудничества. На территории муниципалитета имеется ряд конкурентоспособных производств. Активно развиваются сельскохозяйственные предприятия.

Себежский край является одним из туристических центров региона. Гостей из разных областей страны и других государств привлекают красота местных ландшафтов, в том числе национальный парк «Себежский», известный своей богатой флорой и фауной.