Общество

Незаконные свалки ликвидировал «Экопром» в Палкино

Ломовоз «Мехуборки» работал в Палкино 24 сентября. Рабочие ликвидировали несанкционированные свалки и вывезли отходы с кладбища, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании «Экопром».

Работы проводились в рамках договора администрации города с региональным оператором по обращению с ТКО. При помощи спецтехники убрали завалы растительного и строительного, кладбищенского мусора.

Кроме того, в соответствии с поступившими от администрации города заявками осуществлялся вывоз крупногабаритных отходов, скопившихся на контейнерных площадках.

Работы выполняли сотрудники ООО «Мехуборка Псков», работающие на «КАМАЗе». Машина оснащена грейферным захватом, который позволяет выполнять погрузочно-разгрузочные работы без лишних трудозатрат, пояснили в компании.