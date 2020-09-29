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Общество

На вызовы коронакризиса в Tele2 ответили модернизацией сети

30.09.2020 09:35|ПсковКомментариев: 0

Не секрет, что пандемия коронавируса негативно повлияла практически на все отрасли экономики. Сложная ситуация не обошла стороной и телеком. Казалось бы, вынужденная самоизоляция и дистанционные методы работы и обучения увеличили потребление интернет-трафика. С другой стороны, снижение деловой активности, резкое сокращение выручки от роуминга, а также закрытие розничной сети в период жестких ограничений не могло не отразиться на работе мобильных операторов.

Однако самые сложные вызовы зачастую становятся драйвером для развития. И тут хочется привести в пример компанию Tele2, которая провела технические работы по развитию сети в Псковской области. За прошедший год компания обеспечила технологией 4G все базовые станции в регионе, увеличила покрытие и емкость сети, что сделало мобильный интернет еще быстрее.

Директор псковского филиала Tele2 Сергей Мартынов рассказал на встрече с журналистами, что неожиданный для всех коронакризисный период стал настоящим стресс-тестом для инфраструктуры связи. Так, в Псковской области нагрузка на сеть выросла на 18%, а в некоторых районах – например в Псковском, Палкинском, Пустошкинском, Куньинском – более чем на 50%. Своеобразным рекордсменом здесь стал Усвятский район, где интернет-трафик стали потреблять вдвое больше, чем до режима повсеместных ограничений.

Трафик рос неимоверными темпами, но отметим, что сеть Tele2 с достоинством выдержала такую нагрузку.

После снятия ограничений в лидеры вышли туристические места региона. Так, Пушкинские Горы и Печоры в августе текущего года показали удвоение интернет-трафика по сравнению с прошлогодним августом.

Выросли и требования к мобильному интернету. Теперь это не только развлечения и досуг (хотя в период ограничений все-таки наибольшим спросом пользовались онлайн-кинотеатры), но и рабочая необходимость. Соответственно выросли и требования к качеству сети.

Чтобы справиться с новыми вызовами Tele2 не только строила базовые станции, в том числе, на двух погранпереходах «Лобок» и «Куничина гора», но и добавила новый диапазон связи - речь идет о технологиях LTE-2600 с высокой емкостью стандарта и LTE-800, главным преимуществом которой является дальность действия сигнала и хорошая проникающая способность в помещениях.

А на диапазоне LTE-1800 компания провела рефарминг. Благодаря ему за прошедший год технической службе удалось расширить канал до 15 МГц и значительно увеличить среднюю скорость мобильного интернета.

Технические специалисты Tele2 также завершили проект по добавлению стандарта LTE на все базовые станции в регионе. Таким образом, 100% базовых станций теперь оборудованы 4G, а значит, высокоскоростной мобильный интернет сегодня есть везде, где есть связь Tele2.

Кстати, для того, чтобы клиенты оператора могли оперативно отслеживать улучшения качества связи, компания запустила сайт, где можно найти самую актуальную информацию о развитии сети.
Теги: #Tele2 #сотовая связь
Источник: Псковская Лента Новостей
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