Общество

На вызовы коронакризиса в Tele2 ответили модернизацией сети

Не секрет, что пандемия коронавируса негативно повлияла практически на все отрасли экономики. Сложная ситуация не обошла стороной и телеком. Казалось бы, вынужденная самоизоляция и дистанционные методы работы и обучения увеличили потребление интернет-трафика. С другой стороны, снижение деловой активности, резкое сокращение выручки от роуминга, а также закрытие розничной сети в период жестких ограничений не могло не отразиться на работе мобильных операторов.

Однако самые сложные вызовы зачастую становятся драйвером для развития. И тут хочется привести в пример компанию Tele2, которая провела технические работы по развитию сети в Псковской области. За прошедший год компания обеспечила технологией 4G все базовые станции в регионе, увеличила покрытие и емкость сети, что сделало мобильный интернет еще быстрее.

Директор псковского филиала Tele2 Сергей Мартынов рассказал на встрече с журналистами, что неожиданный для всех коронакризисный период стал настоящим стресс-тестом для инфраструктуры связи. Так, в Псковской области нагрузка на сеть выросла на 18%, а в некоторых районах – например в Псковском, Палкинском, Пустошкинском, Куньинском – более чем на 50%. Своеобразным рекордсменом здесь стал Усвятский район, где интернет-трафик стали потреблять вдвое больше, чем до режима повсеместных ограничений.

Трафик рос неимоверными темпами, но отметим, что сеть Tele2 с достоинством выдержала такую нагрузку.

После снятия ограничений в лидеры вышли туристические места региона. Так, Пушкинские Горы и Печоры в августе текущего года показали удвоение интернет-трафика по сравнению с прошлогодним августом.

Выросли и требования к мобильному интернету. Теперь это не только развлечения и досуг (хотя в период ограничений все-таки наибольшим спросом пользовались онлайн-кинотеатры), но и рабочая необходимость. Соответственно выросли и требования к качеству сети.

Чтобы справиться с новыми вызовами Tele2 не только строила базовые станции, в том числе, на двух погранпереходах «Лобок» и «Куничина гора», но и добавила новый диапазон связи - речь идет о технологиях LTE-2600 с высокой емкостью стандарта и LTE-800, главным преимуществом которой является дальность действия сигнала и хорошая проникающая способность в помещениях.

А на диапазоне LTE-1800 компания провела рефарминг. Благодаря ему за прошедший год технической службе удалось расширить канал до 15 МГц и значительно увеличить среднюю скорость мобильного интернета.

Технические специалисты Tele2 также завершили проект по добавлению стандарта LTE на все базовые станции в регионе. Таким образом, 100% базовых станций теперь оборудованы 4G, а значит, высокоскоростной мобильный интернет сегодня есть везде, где есть связь Tele2.