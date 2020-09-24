Общество

Заседание Госсовета по корректировке нацпроектов пройдет 30 сентября

Госсовет по корректировке национальных проектов пройдет на следующей неделе, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Глава Минздрава Михаил Мурашко в свою очередь отметил, что мероприятие запланировано на 30 сентября, пишет РИА «Новости».

«Планируется, что 30 сентября будет госсовет с участие глав регионов… и там будут, в том числе, решения по корректировкам, объемам каких-то мероприятий, и там будет рассматриваться, или это государственная программа, или это проект национальный», - заявил Мурашко.

Ранее 24 сентября президент Владимир Путин сообщал, что намерен с главами регионов обсудить на заседании президиума госсовета планы по реализации национальных проектов.

Ключевые цели 12 национальных проектов, а также Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры обозначены в майском указе президента Владимира Путина. Это задачи в сферах здравоохранения, демографии, образования, экологии, жилья и городской среды, автомобильных дорог, науки, цифровой экономики, производительности труда и поддержки занятости, культуры, международной кооперации и экспорта, малого и среднего предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы.