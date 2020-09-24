Общество

Определены победители регионального этапа Всероссийского конкурса профмастерства

В Псковской области завершился региональный этап Всероссийского конкурса профмастерства «Мастер года - 2020». По его итогам лучшим педагогом стала преподаватель Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса Наталья Бочина. Она представит Псковскую область на федеральном этапе конкурса, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Второе и третье места были распределены между преподавателем Псковского кооперативного техникума Еленой Вегерой и старшим воспитателем Псковского политехнического колледжа Мариной Королевой.

Победителю и призерам были вручены дипломы и денежные сертификаты в размере 50 тысяч рублей за первое место, 30 тысяч рублей за второе место и 20 тысяч рублей за третье место.

Участники конкурса прошли психолого-педагогическое тестирование, в котором продемонстрировали знания профессиональных и нормативно-правовых основ деятельности. Еще одним конкурсным испытанием стала презентация фрагмента учебного занятия по программе профессионального модуля или дисциплины. В финале они составили устное эссе на тему «80 лет системе профессионального образования Псковской области».

Напомним, педагоги профессиональных образовательных учреждений Псковской области ежегодно принимают участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Мастер года - 2020». Мероприятие проводится с целью поддержки престижа педагогической профессии в обществе, совершенствования профессионального мастерства педагогов, выявления и распространения успешных педагогических практик в области.