Общество

В Себеже намерены построить новую школу

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 24 сентября, провел рабочую встречу с главой Себежского района Леонидом Курсенковым. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, стороны обсудили актуальные вопросы развития муниципалитета.

Открывая встречу, Михаил Ведерников поинтересовался, как обстоят дела с обустройством площадки под физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Леонид Курсенков рассказал, что работы, которые выполняет местный подрядчик, идут полным ходом. Организация уже изучила опыт других муниципалитетов по строительству подобных спортивных объектов, а также поддерживает ежедневную связь с поставщиками оборудования.

«С подрядчиком мы договорились, чтобы работы, которые зависят от погодных условий, производились максимально оперативно», - отметил Леонид Курсенков и добавил, что опасений по срыву сроков нет. Глава региона в свою очередь положительно оценил организацию работы.

Стороны также обсудили возможность строительства новой школы в Себеже.

Леонид Курсенков отметил, что состояние корпусов городской образовательной школы во многом не соответствует современным нормам и требованиям. Глава региона в свою очередь напомнил, что президентом РФ дано поручение по разработке программы развития приграничных территорий Псковской области.

«Коронавирус многие вещи отодвинул на второй план, но мы обязательно с правительством РФ вернемся к обсуждению вопроса, будем предусматривать строительство, если оно возможно, а если нет - полную модернизацию образовательного учреждения и возведение дополнительных корпусов», - отметил Михаил Ведерников.

Положительную оценку губернатора получила работа администрации района с инвесторами в части расселения граждан из аварийного жилья. В Сосновом Бору готовится к вводу в эксплуатацию многоквартирный дом, который может быть включен в региональную программу. Михаил Ведерников поручил областному Комитету по строительству и ЖКХ оказать необходимое содействие в проработке этого вопроса.

Говоря о работе по предоставлению жилья детям-сиротам, Леонид Курсенков отметил, что на очереди в настоящее время более 100 человек. Благодаря дополнительному финансированию правительства РФ, которое в этом году направлено региону, муниципальное образование сможет приобрести для детей-сирот более 20 квартир. Глава региона обратил внимание, что вопрос с объявлением конкурса на их закупку должен быть тщательно проработан.

Леонид Курсенков доложил и об организации учебного процесса в школах муниципалитета. Здесь предусмотрены все меры противовирусной безопасности, начальная школа полностью обеспечена горячим питанием. Михаил Ведерников положительно оценил работу муниципалитета в данном направлении, а также отметил, что на региональном уровне будет проработан вопрос бесплатного проезда школьников из города в сельские школы и организации дополнительного образования, что позволит снизить нагрузку на образовательные учреждения Себежа.

Особое внимание глава региона обратил на исполнение наказов избирателей, полученных во время предвыборной кампании. Леонид Курсенков подчеркнул, что обращения от граждан поступали по различным сферам, в большей части - по дорожному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству.

«Мы системно к этим вещам подойдем, соберите все обращения граждан, обобщите на районном уровне, расставьте приоритеты, обсудите это с жителями. Мы уже обобщим все это в региональный документ и будем планировать реализацию проектов вместе с профильными комитетами и Псковским областным Собранием депутатов», - подчеркнул Михаил Ведерников и добавил, что вопросы включения объектов в перечень исполнения на следующий год необходимо прорабатывать максимально оперативно.

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Напомним, сегодня, 24 сентября, состоялась торжественная церемония вступления Леонида Курсенкова в должность главы Себежского района. С избранием руководителя муниципалитета поздравили губернатор Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и другие официальные лица.