Общество

Никто из заболевших COVID-19 сотрудников Невельской больницы с пациентами не контактировал

Никто из заболевших COVID-19 сотрудников Невельской межрайонной больницы с пациентами не контактировал. Об этом на своей Instagram-странице сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «Причин для волнения нет», - заверил он.

Он напомнил, что в среду, 23 сентября, у 5 работников подтвердился диагноз коронавируса.

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Ранее Telegram-канал «Официальный канал Псковской области» уточнял, что COVID-19 подтвердился у четырех медицинских работников (2 заместителя главного врача, 1 врач и 1 главная медицинская сестра), а также у начальника гаража.