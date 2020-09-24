Общество

Еще у двух учителей и трех учеников в Порховском районе обнаружен коронавирус

У двух учителей и трех учеников в Павской школе Порховского района сегодня, 24 сентября, выявлен коронавирус. Об этом на своей Instagram-странице сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Несмотря на появление новых очагов за последние два дня, коэффициент распространения ковид в регионе остается невысоким. Тем не менее... Убедительно прошу не создавать поводов для возобновления противовирусных ограничений! Дистанция, мытье рук, использование мед. масок – простые правила для защиты от вируса себя и своих близких. Не болейте!» - призвал глава региона.

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Напомним, ранее сообщалось, что Павская школа переведена на дистанционный режим по предписанию Роспотребнадзора из-за заболевшего коронавирусом учителя.