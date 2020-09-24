Общество

В Псковской области выявлено 44 новых случая заболевания COVID-19

Свежие данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Псковской области опубликовал на своей Instagram-странице глава региона Михаил Ведерников.

Согласно приведенной статистике, в Псковской области за сутки выявлено 44 новых случая заболевания COVID-19. Общее количество случаев с начала наблюдения достигло 5320.

Наибольшее количество зараженных за сутки выявлено в Великих Луках (+12), в Опочецком районе (+9) и в Пскове (+7).

Выздоровело за сутки 22 человека, общее количество выздоровевших за период пандемии – 3986.

Количество умерших от коронавируса за весь период – 65 человек.