Общество

Сегодня нет четкого понимания по решению проблемы обеспечения жильем детей-сирот - Наталия Соколова

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова приняла участие в заседании Координационного совета детских уполномоченных в субъектах СЗФО, посвященном реализации прав на жилье лиц из категории детей-сирот.

«К сожалению, только три региона СЗФО в полном объеме обеспечивают данное гарантированно право, это Санкт-Петербург, Ленобласть и Мурманская область. Все участники совещания отмечают необходимость увеличения доли федерального софинансирования на данные нужды! На сегодняшний день, это всего 12% от общего объема средств! 88% ложатся на плечи региональных бюджетов», - написала по итогам заседания Наталия Соколова на своей Instagram-странице.

Она подчеркнула, что тема реализации прав на жилье детей-сирот очень актуальна и требует повышенного внимания и контроля всех компетентных органов.

«Увы, на данный момент нет четкого понимания по разрешению проблемы обеспечения данной категории граждан жильем, и она решается руководством регионов, что называется, в ручном режиме, с привлечением прокуратуры, Следственного комитета и т.д.», - отметила псковский уполномоченный по правам ребенка.

Наталия Соколова также отметила, что по итогам координационного совещания будет подготовлен спецдоклад президенту РФ.