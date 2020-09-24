Общество

В Гидрометцентре рассказали об аномальном тепле в большинстве регионов

Практически на всей территории России установилась температура около или выше нормы, на севере аномалия доходит до десяти градусов, в европейской части страны - до пяти, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На всей территории страны температура будет около и выше нормы в ближайшие пять дней. Как всегда на севере наиболее заметная аномалия - до +8 - +10 градусов. На севере Сибирского федерального округа, Таймыр, север Якутии. На Европейской части на четыре-пять градусов выше нормы. В Москве на 5,5 градусов выше. На юге на три-четыре градуса выше», - рассказал синоптик РИА Новости.

По прогнозам Гидрометцентра, прохладная погода в ближайшие пять дней будет только на Урале, в Поволжье и на юге Западной Сибири.

«Заморозки ожидаются в Челябинской области, в Удмуртии, Башкортостане. На фоне такого тепла - это регионы выделяются», - добавил научный руководитель Гидрометцентра.