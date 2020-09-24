Общество

В Москве вернули часть ограничений из-за коронавируса

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Москве вернули часть ограничений для пенсионеров и горожан с хроническими болезнями, написал в своем блоге столичный мэр Сергей Собянин.

«По мнению врачей, наложение двух болезней: простуды и коронавируса, — является очень опасным, и может иметь тяжелые последствия», — пояснил он.

Как пишет «Лента.ру», градоначальник призвал самые уязвимые категории жителей ограничить контакты, в том числе с живущими отдельно родственниками, и по возможности не выходить из дома. Работающим гражданам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендовано перейти на удаленку или взять отпуск. При выходе за покупками необходимо надеть маску и перчатки. Новые правила начнут действовать с понедельника, 28 сентября.

Собянин также попросил руководителей крупных компаний вернуть часть сотрудников на дистанционный режим работы.

За последнюю неделю в Москве примерно на 30 процентов выросло число госпитализаций зараженных коронавирусом. Город подготовлен к росту заболеваемости, создан значительный резерв коек, клиники обеспечены необходимыми лекарствами и оборудованием.