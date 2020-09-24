Общество

Делегация Псковской области находится с рабочим визитом в Республике Беларусь

Официальная делегация Псковской области во главе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым находится с рабочим визитом в Республике Беларусь. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в состав делегации вошли председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, заместители губернатора, руководители профильных органов исполнительной власти, главы приграничных муниципальных образований и представители бизнес-сообщества.

Рабочий визит делегации Псковской области начнется с Витебской области. Михаил Ведерников планирует встретиться с руководством исполнительной и законодательной власти этого региона, чтобы обсудить перспективы расширения и укрепления международного взаимодействия, в частности, в социальной сфере, в строительстве и ЖКХ. Михаил Ведерников вместе с членами псковской делегации также планирует посетить ряд сельскохозяйственных и промышленных предприятий.

Кроме того, насыщенная рабочая программа в Витебске ждет вице-губернаторов и руководителей органов исполнительной власти региона, которые в зависимости от профиля посетят различные заводы, учреждения культуры, образования, молодежной политики.

Визит официальной делегации в Республику Беларусь продолжится в Минске, где также запланирован ряд рабочих встреч и будут рассмотрены различные направления развития двустороннего сотрудничества.

Напомним, Псковскую область и Республику Беларусь связывают длительные добрососедские отношения в экономической и культурной сферах. Беларусь является одним из крупнейших торгово-экономических партнеров среди стран СНГ.