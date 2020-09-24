Общество

Псковская гордума вернется к обсуждению судьбы «Таблетки» 28 сентября

Внеочередная 42-я сессия Псковской городской Думы состоится в понедельник, 28 сентября. Постановление о созыве сессии опубликовано на официальном сайте города. В повестку включено пять вопросов.

Так, депутаты обсудят очередные изменения в Правила землепользования и застройки и в прошлогоднее решение о даче согласия МП «Горводоканал» на совершение крупной сделки по предоставлению гранта программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020».

Кроме того, в повестку включен вопрос о передаче в государственную собственность Псковской области здания танцевальной площадки «Таблетка» и земельного участка на Октябрьском проспекте, 34. Напомним, это строение планируется реконструировать под областной театр кукол. До его передачи в областную собственность не решить вопрос с выделением финансирования.

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Также депутаты внесут изменение в принятое на предыдущей сессии решение о даче согласия Городскому парку культуры и отдыха им. А. С. Пушкина на предоставление в безвозмездное пользование Театрально-концертной дирекции региона муниципального имущества, закрепленного за предприятием на праве хозяйственного ведения, без проведения торгов. Речь идет об устранении технической ошибки, допущенной в учете объектов недвижимого имущества.