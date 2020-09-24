Общество

«Строевые выходные» устроят для псковской молодежи

Псковскую молодежь приглашают принять участие в онлайн-турнире «Строевые выходные — 2020». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области.

Онлайн-турнир «Строевые выходные — 2020», приурочен к 75-ой годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте строевыевыходные.рф до конца октября.

Целью военно-патриотического проекта «Строевые Выходные» является создание для молодежи 18-25 лет доступных условий для получения навыков первоначальной военной подготовки в обстановке максимально приближенной к реальной, а также популяризация службы в Вооруженных силах Российской Федерации.

Проект помогает испытать себя на прочность и выносливость, а также завести знакомства с единомышленниками из многих субъектов России, что может помочь девушкам и юношам определить вектор дальнейшего профессионального развития, отметили организаторы.

Дистанционный этап представляет собой прохождение двухнедельного курса, который включает в себя обучение по видеоматериалам и выполнение заданий разных уровней сложности по тематическим блокам: структура российской армии, физическое воспитание, первая доврачебная помощь и основы тактической медицины, особенности армейского быта, административное деление современной России, культура и история родного края.

Достижения участников будут освещены на страницах проекта «Строевые выходные» в социальных соцсетях.

Участники, успешно прошедшие обучение и выполнившие все задания дистанционного этапа, без испытаний будут приглашены на практический этап проекта в следующем календарном году. Среди наиболее активных участников будут разыграны ценные призы.

Более подробную информацию о старте дистанционного курса участники получат по электронной почте после прохождения регистрации на сайте.