Общество

Совет по молодежной политике при главе Пскова подвели итоги работы за первое полугодие

Заседание Совета по молодежной политике при главе города состоялось 24 сентября в Псковской городской Думе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Участие приняли глава города Пскова Елена Полонская, председатель Совета Александр Андреев и члены молодежного Совета.

Председатель Совета Александр Андреев рассказал об итогах работы с марта 2020 по сентябрь 2020 года. По его словам, активисты провели ряд мероприятий, приуроченных к празднованию 75-летия Победы: конкурс рисунков, «Флаг России в каждый дом», «Свеча победы», раздача георгиевских ленточек, выставка рисунков, поздравление ветеранов и вручение им памятных медалей.

На период ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции молодые люди стали участниками волонтерского центра: участвовали в раздаче медицинских масок и перчаток для индивидуальной защиты, помогали пожилым людям, доставляя необходимые товары до двери, провели акцию «Мы вместе».

Многие вошли в состав движения «Волонтеры Конституции» и участвовали в подготовке к Общероссийскому дню голосования по вопросу одобрения поправок вносимых в Конституцию РФ, а также были в команде общественного наблюдения за ходом голосования.

Совет включился в процесс выработки предложений и заключений, в рамках разработки стратегии развития Пскова до 2030 года.

Также была оказана помощь в организации многочисленных социально- значимых мероприятий и акций: «Зарядка со стражем порядка!», кураторство над реабилитационной программой «Поверь в себя» субботники, мониторинг памятных табличек и приведение их в порядок.

Елена Полонская поблагодарила молодых людей за хорошо организованную работу и интересный подход к реализации мероприятий.

Глава муниципалитета поздравила Анастасию Димитриеву, учителя русского языка и литературы с победой на областном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России-2020» и вручила ей благодарственное письмо и подарок. Также, благодарственными письмами были награждены активисты молодежного совета.

Напомним, Молодежный совет был сформирован в марте 2020 года на конкурсной основе. В его состав вошли молодые люди от 14 до 30 лет.