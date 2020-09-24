Общество

В «Зеленый театр» Пскова доставлены новые кресла

В «Зеленый театр» Пскова доставлены кресла. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Александр Коновалов в своем инстаграм-аккаунте.

На следующей неделе планируется начать их монтаж. Реконструкция ведется за счет средств регионального, муниципального бюджетов, а также с привлечением внебюджетных источников.

На данный момент закончены все общестроительные работы, приобретен сценический комплекс, светодиодный экран, мобильные гримерные, организованы конкурсные процедуры на закупку светового оборудования.

Зеленый театр в Пскове реконструируют на средства гранта правительства РФ, полученного за высокую эффективность высших должностных лиц, по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Зеленый театр - уникальная открытая площадка, востребованная жителями города, которая вмещает примерно 4,5 тысячи зрителей. На сцене одновременно могут разместиться около тысячи исполнителей. Проектная документация была разработана в рамках второй очереди реконструкции улицы Свердлова, но проект не был реализован. Зимой этого года его актуализировали и начали работы.