Общество

Бабье лето не покинет Псковскую область на предстоящих выходных

По-летнему теплая погода сохранится в Псковской области на предстоящих выходных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

По ее словам, осадков не ожидается. Днем прогнозируется до плюс 20 градусов тепла, ночные температуры также будут не низкими.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области тоже ожидается малооблачная сухая погода, ветер будет юго-восточный, восточный от слабого до умеренного.

Температура воздуха по области ночью составит плюс 7-12 градусов, местами до плюс 4 градусов, днем - плюс 18-23 градуса. В Санкт-Петербурге температура воздуха ночью составит плюс 11-13 градусов, днем потеплеет до плюс 21-23 градусов.