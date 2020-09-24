Общество

ПсковГУ нельзя сводить филологию на нет, уверен автор российского бестселлера «Лавр»

В Псковском государственном университете стоит сделать особый акцент на гуманитарных науках - это поможет сделать город привлекательным. Эту позицию озвучил писатель и литературовед Евгений Водолазкин в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) в рамках программы «Дело Луначарского».

«До меня доходят сведения, что филология сводится на нет - этого не нужно позволять, - подчеркнул Евгений Водолазкин. - Необходимо вдумчиво отнестись к развитию города, к развитию гуманитарных наук. Если все правильно подать в обрамлении студентов - Псков будет замечательным городом».

По словам писателя, он бы приезжал в Псков с лекциями при условии, что увидел бы серьезность занятий филологией в университете. «Если бы я увидел, что остановлен процесс прощания с филологией, я бы приезжал... - сообщил он. - У меня, к сожалению, график безумный совершенно, я не могу на постоянной основе вести лекции, но приезжал бы время от времени».