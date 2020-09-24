Общество

«Оперативник-растениевод» Алексей Травин рассказал, почему уехал из Петербурга в псковскую глубинку

Бывший сотрудник правоохранительных органов Санкт-Петербурга, подполковник МВД Алексей Травин в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказал, почему оставил службу, переехал в Пустошкинский район и решил заняться бизнесом.

Алексей Травин начинал свою профессиональную деятельность оперативником, занимаясь тяжкими преступлениями, а впоследствии работал во 2-м «убойном отделе» управления уголовного розыска. «Это время, конец 90-х - начало 2000-х, я вспоминаю с содроганием. Не дай бог, если оно повторится. На тот момент государство было слабым и образовавшийся вакуум государственных функций заполнил бандитизм, - рассказал гость студии. - Благодарен богу, что со мной ничего не случилось. Хотя истории были разные, и друзья погибали».

В 38 лет Алексей Травин решил оставить службу.

«Я понял, что уже не могу, я устал. А оперативник должен быть молодым. Считаю, свой долг перед Родиной я выполнил. Теперь у меня другая жизнь: я - крестьянин», - добавил он.

Уже несколько лет бывший подполковник МВД живет в Пустошкинском районе, в доме своих предков по материнской линии, и выращивает ягоды, которые поставляются в том числе в Москву и Санкт-Петербург. «За более чем 20 лет я устал от странных человеческих отношений. Хочется просто заниматься каким-то понятным, прозрачным делом, красивым бизнесом, чтобы можно было им гордиться и показать результат своего труда детям», - пояснил Алексей Травин. Рынки сбыта черной смородины, жимолости и аронии налажены в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. В перспективе бизнесмен планирует наладить продажу конечного продукта - джемов, ягодных соусов, варенья, морсов и соков.

В рамках эфира Алексей Травин также рассказал о том, как к нему, как он выразился, не бедному человеку, относятся местные жители. По его словам, в Пустошкинском районе есть люди и побогаче него, судя по домам и машинам, но большая часть населения - это люди бедные.

«И завистливые, - добавил гость студии. - Я почти 20 лет отработал в уголовном розыске, 5 последних лет — в отделе по бандитизму, но тогда у меня не было столько проблем, как сейчас, когда я начал ягоды сажать. И сахар в колеса трактора подсыпали, и стекло в машине разбивали. Ладно, если б я кому-то дорогу перешел. Но как может перейти кому-то дорогу человек, который вспахивает местные поля и дает людям работу?».

Также в адрес Алексея Травина звучали письменные угрозы сжечь часовню, которую он поставил несколько лет назад. Потрясением для него стало предательство его заместителя. «Я практически на 3 месяца выпал из жизни, сломав два ребра, лежал дома, потому что по-другому ребра не вылечить. И у меня проявился внутренний враг — мой зам, который отработал два года и которому я доверял. Начал воровать, мотивируя это тем, что ему понадобились деньги. Возбуждено уголовное дело, я с ним расстался, как и со многими людьми, потому что понимал, что он ворует не в одиночку», - рассказал Алексей Травин.

В рамках эфира гость студии также ответил и на ряд «политических» вопросов. В частности, он нелестно высказался в адрес главы Пустошкинского района Светланы Васильковой, избранной год назад от партии «Яблоко». По его мнению, она не заинтересована в повышении качества жизни в муниципалитете, не оказывает местным жителям помощь в решении злободневных проблем и оказалась на своем посту случайно. Поэтому Алексей Травин не удивлен, что на сентябрьских выборах этого года кандидаты-яблочники показали более чем скромные результаты в Пустошкинском районе.

Сам же Алексей Травин придерживается взглядов, наиболее близких к КПРФ, и даже лично знаком с экс-кандидатом в президенты РФ от компартии Павлом Грудининым, хотя в основном они общаются на профессиональные темы.

Но сам бы в политику Алексей Травин не пошел. «Если честно, у меня желания идти в политику никакого нет. Ягоды мне более интересны, чем политика. Я собираюсь строить садово-ягодный колхоз», - рассказал он.