Общество

Псковичей призывают рассказать детям об опасности энергообъектов

Рассказать детям об опасности энергообъектов рекомендуют псковичам в Псковском филиале «Россети Северо-Запад».

«Провода и опоры стали неотъемлемой частью современного пейзажа, так что очень часто мы просто не замечаем их. Поэтому, отправляясь на прогулку, внимательно осмотритесь: любое случайное касание провода может быть смертельно! Вы думаете, что не коснётесь проводов? Но высокое напряжение способно убить, даже если вы находитесь в 8 метрах от провода. Энергетики большое внимание уделяют безопасности энергообъектов: ограждения, запорные устройства, предупреждающие знаки, – все это говорит о необратимых для человека последствиях при нарушении охранных зон линий электропередачи и подстанций. Взрослым порой кажется, что беда может случиться с кем угодно, только не с ними, не с их семьями, не с их детьми. Поэтому энергетики обращаются, в первую очередь, к родителям: предупредите своих детей об опасности поражения электрическим током!» - сказали в организации.



Псковичам советуют помнить, что одна из главных опасностей для детей – игры и отдых возле энергетических объектов. Это и трансформаторные подстанции, и линии электропередачи. Находясь вблизи этих объектов, ребенок рискует получить серьезную травму или, что самое страшное, погибнуть.

Родителей призывают рассказать детям, что энергообъекты – источник повышенной опасности. Вход на их территорию разрешен только специалистам энергокомпании, имеющим соответствующий допуск. Приближаться к действующим электроустановкам смертельно опасно. Каждый ребенок должен знать, что получить удар электрическим током высокого напряжения можно, даже не дотрагиваясь до оборудования, достаточно лишь приблизиться к токоведущим частям на недопустимо близкое расстояние.



«Энергетики подготовлены, они осознают, как безопасно работать, как минимизировать риски, – подчеркивают специалисты Псковского филиала. – Дети – совсем другое. Убедить их в серьезной опасности электричества, без которого в современном мире уже никуда не денешься, – тут особый подход надо найти. Детей надо призывать к сознательности. Они сами должны понять, стоит ли жизни минутная популярность».



В помощь детям, родителям и педагогам разработан специализированный портал «Подружись с электричеством».



При обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых или поврежденных дверей трансформаторных подстанций или электрических щитов, обнаружении сорванных знаков и плакатов по электробезопасности во избежание несчастных случаев необходимо незамедлительно сообщить по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.