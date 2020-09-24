Общество

Около 7 тысяч сеянцев ели высадили в Печорском районе в рамках акции «Сохраним лес»

Акция «Сохраним лес» прошла в деревне Большая Гверстонь Печорского района. На территории Печорского лесничества было высажено порядка 7 тысяч сеянцев ели. Площадь лесовосстановления составила более 2 га, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В мероприятии приняли участие представители регионального комитета по природным ресурсам и экологии, а также сотрудники лесничества и противопожарного лесного центра. Всего — более 30 человек.

Заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Иван Парфенов рассказал, что акция призвана привлечь внимание общественности к теме воспроизводства и сохранения лесов в регионе. «Псковская область в этом году, еще весной, выполнила все планы по искусственному лесовосстановлению. Текущий сезон в лесном хозяйстве будет закончен с отличными показателями», — отметил он и напомнил, что в 2020 году 45 млн рублей было потрачено на оснащение противопожарного лесного центра: было приобретено 26 специализированных автомобилей и более 60 единиц оборудования.

Отметим, что акция «Сохраним лес» в Псковской области проводится ежегодно в рамках реализации национального проекта «Экология». Инициатором мероприятия с 2018 года выступает Министерство природных ресурсов и экологии РФ и Федеральное агентство лесного хозяйства.