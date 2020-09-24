Общество

Главный фединспектор проверил обеспечение школьников горячим питанием в Великих Луках

Великие Луки с рабочим визитом посетил главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Первым объектом, где побывал Андрей Калинин, стала школа №13. Он оценил, как в учреждении соблюдаются требования Роспотребнадзора в период угрозы распространения COVID-19, проконтролировал вопрос обеспечения учащихся бесплатным горячим питанием.

«Горячее питание за счет федеральной субсидии у нас организовано для учеников 1-4 классов. Так, у нас питаются 460 детей. Меню было разработано еще до 1 сентября. Участие в его обсуждении принимали директора школ и представители управления образования. Оно было согласовано и с родителями школьников. В итоге меню получилось полноценным, здоровым, сбалансированным и витаминизированным. В завтрак обязательно входят фрукты, а в обед – овощные салаты. Раз в две недели проводится родительский контроль. Дети довольны», - рассказала директор школы Елена Чернозубова.

Столовую все ученики школы посещают в строго отведенное время с разных входов. Перед едой дети обязательно обрабатывают руки, а за столом соблюдают социальную дистанцию.

«Меню разнообразное, все дети с удовольствием кушают. Важно, что в городе Великие Луки поручение президента по организации горячего здорового питания для детей в младших классах выполнено», - отметил федеральный инспектор.

Кроме того, Андрей Калинин проверил, как в школе № 13 реализуется национальный проект «Цифровая образовательная среда». Благодаря этому проекту часть учебных кабинетов в учебном заведении оборудована современными компьютерами и мультимедийными досками, подключена к высокоскоростному Интернету.

Также Андрей Калинин посетил котельную №15 на Гоголя, 3. Объект поставляет тепло не только в дома жителей одного из самых крупных районов города, но и в социальные учреждения: школы и детские сады.

Здесь гостя встретил директор предприятия «Тепловые сети» Виктор Каменский. Стороны обсудили работу котельной и подготовку к отопительному сезону в целом. Виктор Каменский отчитался о полной готовности оборудования снабжать теплом дома великолучан, а также рассказал, какие именно работы были выполнены для подготовки к осенне-зимнему периоду. Речь шла о ремонте инженерных систем, котельных и оборудования.

«Руководством города и предприятием «Тепловые сети» проведена большая подготовительная работа к осенне-зимнему периоду. Мы оцениваем некоторые параметры на уровне ста процентов, есть все основания полагать, что город Великие Луки получит паспорт готовности в установленные сроки», - сказал федеральный инспектор по итогам визита.

В ходе рабочей поездки Андрей Калинин обсудил также актуальные вопросы с главой города Николаем Козловским и главой администрации Любовью Романовой, а также провел прием граждан в администрации Великих Лук.