Общество

41 случай заражения коронавирусом зафиксировали в Псковской области за сутки

41 новый случай заболевания коронавирусом выявлен в Псковской области за сутки. Общее число заразившихся COVID-19 выросло до 5 тысяч 361, сообщает официальный телеграм-канал региона.

За время пандемии специалисты провели 98 тысяч 996 исследований на COVID-19, в том числе 851 за минувшие сутки. За весь период выздоровели 4 тысячи 1 человек (+15), умерли 65 (0).



Статистика по районам следующая:

Псков – 1695

Великие Луки – 1087

Бежаницкий район - 61

Великолукский район – 219

Гдовский район – 89

Дедовичский район – 77

Дновский район - 112

Красногородский район – 46

Куньинский район – 51

Локнянский район - 19

Невельский район – 167

Новоржевский район – 28

Новосокольнический район – 146

Опочецкий район – 76

Островский район – 379

Палкинский район – 61

Печорский район – 107

Плюсский район – 104

Порховский район - 185

Псковский район – 453

Пустошкинский район – 29

Пушкиногорский район - 17

Пыталовский район – 31

Себежский район – 42

Стругокрасненский район – 52

Усвятский район – 28.