41 случай заражения коронавирусом зафиксировали в Псковской области за сутки

41 новый случай заболевания коронавирусом выявлен в Псковской области за сутки. Общее число заразившихся COVID-19 выросло до 5 тысяч 361, сообщает официальный телеграм-канал региона.
За время пандемии специалисты провели 98 тысяч 996 исследований на COVID-19, в том числе 851 за минувшие сутки. За весь период выздоровели 4 тысячи 1 человек (+15), умерли 65 (0).
Статистика по районам следующая:
Псков – 1695
Великие Луки – 1087
Бежаницкий район - 61
Великолукский район – 219
Гдовский район – 89
Дедовичский район – 77
Дновский район - 112
Красногородский район – 46
Куньинский район – 51
Локнянский район - 19
Невельский район – 167
Новоржевский район – 28
Новосокольнический район – 146
Опочецкий район – 76
Островский район – 379
Палкинский район – 61
Печорский район – 107
Плюсский район – 104
Порховский район - 185
Псковский район – 453
Пустошкинский район – 29
Пушкиногорский район - 17
Пыталовский район – 31
Себежский район – 42
Стругокрасненский район – 52
Усвятский район – 28.