Общество

Глава Пскова рассказала, как решается проблема незаконно установленных гаражей

О том, как решается проблема с незаконно установленными гаражами во дворах рассказала глава Пскова Елена Полонская. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации ОМСУ.

«В этом году благодаря слаженной работе администрации города Пскова вопрос сноса незаконных гаражей и формирования общей схемы размещения гаражей сдвинулся с мертвой точки», - заметила Елена Полонская.

В 2020 году была проведена работа по демонтажу гаражей, в первую очередь, там, где начиналось строительство пристроек к дошкольным учреждениям либо на тех местах, где происходило строительство новых социальных объектов.

Так, например, на дворовой территории Рижского проспекта, 29/31 начался долгожданный ремонт. Там расположено два десятка бесхозных гаражей, из которых только у пяти нашлись собственники, имеющие документацию, подтверждающую законность установки. Остальные гаражи были демонтированы.

Этот год будет не последним в плане массового сноса незаконно установленных гаражей, заверила глава муниципалитета.

По ее словам, большая проблема возникает с гаражным кооперативом на улице Подвишенской, где расположено пять десятков незаконно установленных гаражей. Большая часть построек этой территории будет демонтирована, так как с 2022-2023 года при подтверждении финансирования начнется реконструкция второй очереди улицы Кузбасской Дивизии, затрагивающей эту территорию.