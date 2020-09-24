Общество

Центр помощи нуждающимся начал работу в Палкинском районе

Многопрофильный центр ПОООМС «Дети – наше будущее» по оказанию комплексной помощи социально незащищенным гражданам начал работу в поселке Палкино. Он открылся на базе «Центра социального обслуживания Палкинского района» в рамках проекта «Социальные центры "Ради жизни"», сообщили Псковской Ленте Новостей в организации.

В социальном центре люди, нуждающиеся в поддержке, смогут получить вещевую, продуктовую помощь, канцелярские принадлежности и многое другое. Жители Палкинского района уже начали за ней обращаться: нуждающимся семьям с детьми школьного возраста переданы наборы канцелярских принадлежностей для учебы.

На базе центра будет организована работа швейных и столярных мастерских по предоставлению услуг по мелкому ремонту одежды, мебели и так далее. Также в социальном центре планируется организация мастер-классов для детей.

Отметим, в настоящее время уже работает социальный центр в Пскове по адресу: Рижский проспект, 31. В ближайшее время подобные откроются в городах Остров и Дно.

Проект «Социальные центры "Ради жизни"» реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.