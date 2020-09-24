Общество

Деревянные колья будут изготавливать осужденные идрицкой колонии

Между исправительной колонией №3 (Идрица, Себежский район) и сторонней организацией заключен договор на изготовление деревянных кольев из материала заказчика. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Для увеличения объемов выпускаемой продукции и обеспечения трудозанятости осужденных администрация колонии провела встречу с директором сторонней организации. В результате стороны заключили договор подряда на изготовление кольев из давальческого сырья.

Для выполнения договора на участок деревообработки будет трудоустроено трое осужденных с установленной заработной платой для исполнения своих исковых обязательств.